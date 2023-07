Giornata delle Pro loco Casole è la capitale

Casole capitale delle Pro Loco. La giornata nazionale delle Pro loco d’Italia è stata organizzata proprio sul poggio casolese, presente anche il sindaco Andrea Pieragnoli. "Siamo orgogliosi, ancora una volta, di essere un punto di riferimento nel settore del turismo – afferma l’assessore Daniela Mariani – Vorrei ringraziare la Regione e l‘Unpli per questa scelta. Una decisione che vuol essere anche un attestato di stima per la Pro Loco di Casole. Colgo l’occasione per ringraziare anche il suo presidente Giuliano Stoppo per il grande lavoro sul territorio". Il convegno dal titolo ’Pro loco – palestra di cittadinanza consapevole’ si è svolto al Palazzo Pretorio in contemporanea con il Palio di Casole. All’incontro erano presenti le rappresentanze delle istituzioni locali, regionali e numerose Pro loco toscane, a partire da quelle dell’ambito Valdelsa-Valdicecina, alcune delle quali hanno ricevuto un premio per la lunga appartenenza all’Unpli della Toscana.

"Per noi è un grande onore perché è una collaborazione proficua con un’associazione così importante a livello internazionale – conclude Mariani – La naturale bellezza di Casole e della sua campagna accoglie il turista a braccia aperte. Le persone entrano nel bello senza neanche chiedere il permesso. Per questo oltre alla Pro Loco dobbiamo ringraziare anche l’intera popolazione e coloro che coltivano i nostri terreni tutelandoli". La giornata nazionale delle Pro loco d’Italia a Casole è stata anche l’occasione per mostrare il Museo archeologico della Collegiata agli intervenuti.

Lodovico Andreucci