Giornata della Salute mentale, le iniziative dell’Asl Toscana Sud Est

Siena, 8 ottobre 2024 - Un convegno sulla rete della Salute mentale. È quello che l’Asl Toscana Sud Est organizza assieme all’Università di Siena in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale del 10 ottobre. L’Asl Tse aderisce all’Open Day di Fondazione Onda ETS. I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti: personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo, portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili e là dove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze. L’Open Day coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione (visite psichiatriche, counselling psicologico, test di valutazione del rischio di depressione, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo). Obiettivo di questa iniziativa, giunta alla sua 11esima edizione, è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. Non solo, è dedicata anche al tema della salute mentale all’interno dei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda i presidi Asl Tse della provincia di Siena, aderisce l’ospedale di Nottola, che per il 10 ottobre propone: consulenza psicologica presso gli ambulatori ospedalieri: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 15 su prenotazione; consulenza psicologica presso il consultorio Valdichiana (Ospedale di Nottola Scala A Piano 2): dalle 14 alle 17 in accesso diretto; colloquio psichiatrico presso l’ambulatorio ospedaliero: dalle 10 alle 13 su prenotazione. La prenotazione, per le prestazioni che la richiedono, potrà essere effettuata fino a mercoledì 9 ottobre dalle 12 alle 13 chiamando il numero 0578 713025. Sempre per il 10 ottobre, l’UOC Salute mentale adulti dell’area provinciale di Siena dell’Asl Toscana Sud Est organizza assieme all’Università di Siena una giornata di confronto sulle pratiche e le politiche della salute mentale, con un particolare focus sulle reti tra tutti gli attori che si occupano della materia. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, è per le 10 nell’aula 8 del presidio universitario San Niccolò, in via Roma 56.