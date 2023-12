Giornalismo. Omaggio dei big a Purgatori

Da ora La Posta Letteraria è anche ’Off’: il festival tornerà il prossimo luglio ma l’attesa sarà meravigliosamente accompagnata durante tutto il corso dell’anno da incontri d’autore, mostre, musica, laboratori, spettacoli, escursioni e iniziative speciali. Siete curiosi di scoprirli tutti?

Il primo appuntamento con La Posta Letteraria “Off” è previsto per sabato 20 gennaio alle 17 presso il Teatro Comunale Costantini di Radicofani. A pochi mesi dalla prematura scomparsa di Andrea Purgatori si renderà omaggio al giornalista presentando il libro pubblicato postumo ’Volevo fare il giornalista-giornalista. Le inchieste su grandi misteri italiani’, edito da Solferino. Il libro ripercorre la straordinaria avventura professionale di un protagonista del giornalismo italiano. Dagli esordi come cronista nella Roma del delitto Pasolini e delle rivolte dei movimenti extraparlamentari e studenteschi, al lavoro investigativo nel drammatico quinquennio nero (1978-83): il rapimento e l’esecuzione di Aldo Moro; gli omicidi a Roma del magistrato Riccardo Palma, la nomina del generale Carlo Alberto dalla Chiesa a prefetto di Palermo, per dare una risposta pronta e risoluta alla guerra di mafia nella città; l’attentato a Papa Wojtyla; la scomparsa di Emanuela Orlandi e quella che per Andrea Purgatori fu l’inchiesta della vita, la strage di Ustica.

Intervengono Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera; l’editorialista Paolo Conti; il giornalista e saggista Sergio Rizzo con Peter Gomez, direttore de ’Il Fatto Quotidiano Online’. Modera

Lorenza Foschini.