"Giocare sabato è irrispettoso per chi lavora"

Il San Quirico si giocherà la permanenza nel campionato di Promozione sabato 8 aprile, alle 15.30 a Subbiano. Ma molti sanquirichesi non potranno seguire la squadra perché il sabato di Pasqua molti sanquirichesi, lavorando in àmbito turistico e commerciale, non potranno lasciare la propria attività proprio in un giorno ad alta presenza turistica. Così, la richiesta alla Lega nazionale dilettanti di spostare la data della partita: "Giocare in quel giorno e a quell’ora – dice Giulia Romanini, tifosa e imprenditrice – è una mancanza di rispetto per chi sostiene la squadra del proprio paese, tutto l’anno. Giocare il sabato di Pasqua impedisce a molti imprenditori, lavoratori e tifosi, di poter sostenere i propri giocatori".

Lorenzo Benocci