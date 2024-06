Galanda, Chiacig e Carraretto ospiti del Panathlon club

Giacomo Galanda, Roberto Chiagic e Marco Carraretto sono stati gli ospiti della Conviviale di giugno del Panathlon club Siena. I tre cestisti che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana, legati a Siena per la loro militanza e per i numerosi successi con la maglia della Mens Sana, hanno presenziato alla serata parlando delle prospettive della nazionale e del recente ’Palio a canestro’. Presenti alla conviviale in qualità di ospiti anche i capitani di Virtus e Costone Gianmarco Olleia e Luigi Bruttini, mentre la Mens Sana era rappresentata dal presidente Francesco Frati.