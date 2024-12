Furti Il prefetto fissa il Comitato per la sicurezza

di Laura Valdesi

SIENA

L’appello di Agnese Carletti, presidente della Provincia, non è rimasto inascoltato. Aveva chiesto ieri al prefetto Matilde Pirrera una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato all’allarme furti nelle abitazioni che sta togliendo il sonno alle famiglie. E richiedendo un grande impegno delle forze dell’ordine sul territorio. La riunione è stata subito convocata dalla rappresentante del governo: si svolgerà lunedì alle 15. Parteciperanno la presidente Carletti, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio e i comandanti provinciali delle forze di polizia. Insomma, i componenti istituzionali dell’organo consultivo del prefetto. In questa fase l’incontro viene ristretto solo al primo cittadino del capoluogo, componente di diritto, per svolgere un’analisi della situazione a tutto tondo. Ma non sono da escludere, successivamente, ulteriori approfondimenti e passaggi anche con altri sindaci delle zone più flagellate dai colpi nelle abitazioni.

I ladri sono scatenati. Ieri sono tornati a Sovicille nella villa di Daniela Marchetti, chiocciolina, volto notissimo a Siena. "E’ la terza volta che vengono i malviventi, più ho subito un tentativo di furto. Ero uscita con mio marito verso le 9,30 per andare al policlinico facendo ritorno intorno alle 12.30. Non ho visto il cane, stranamente l’ho ritrovato dentro casa. Ho notato che c’erano oggetti spostati, credevo che fosse stato proprio il mio Otto. C’era una strana confusione però nell’abitazione. Girando ho capito subito. Non è stato il cane, ho detto a mio marito, ma i ladri. Quadri per terra – racconta Daniela Marchetti -, armadi svuotati completamente. Sono convinta che cercavano la cassaforte. Però si sono accontentati un centro tavola d’argento di Brandimarte". Erano entrati in casa tagliando la rete di recinzione e poi dalla porta finestra del soggiorno. "Abbiamo chiamato i carabinieri. Sono spaventata, sicuramente ci controllavano", conclude Daniela.