Fumetti, danza e musei. Gli appuntamenti in città

Un altro fine settimana denso di appuntamenti per Siena. Già da stamani la Fortezza si anima con il Siena Comics for Kids, il festival del fumetto per ragazzi, organizzato dalla Scuola di fumetto e scrittura di Siena. Dalle 10 alle 21, oggi e domani due giorni di incontri e presentazioni con autori e editori, per conoscere il mondo del fumetto indirizzato al pubblico più giovane, con spazio riservato anche ai giochi da tavolo, i giochi di carte, i cosplayer e laboratori dal vivo con gli autori ospiti. E per chi vuole rimanere tutto il giorno per non perdersi nemmeno un evento, ci sono varie soluzioni di street food.

Doppio appuntamento oggi con la danza in Pinacoteca, alle 16 e alle 17.30, con la rassegna ‘Lux Feminae’, che presenta ‘Ravel’, ideato dalla Compagnia Dejà Donné di Virginia Spallarossa. Un’occasione davvero straordinaria per passeggiare tra le opere d’arte custodite nel museo senese, accompagnato dai corpi in movimento dei ballerini.

E domani, si rinnova l’appuntamento con l’iniziativa ‘Domenica al museo’, che coinvolge proprio la Pinacoteca nazionale, che sarà aperta dalle 9 alle 13.30; Villa Brandi, che sarà visitabile dalle 8.30 alle 13.30; e il Museo archeologico del Santa Maria della Scala, dalle 10 alle 19. Come previsto dall’iniziativa promossa dal Ministero della cultura, che si ripete ogni prima domenica del mese, gli ingressi alle strutture museali saranno gratuiti per l’intera giornata.

E sempre per domani, la Fondazione Musei Senesi propone ‘Jungle Siena’, una passeggiata alla scoperta dell’anima verde della città. L’appuntamento per la prima tappa è alle 9.30 all’Orto botanico dell’Università, cui seguirà una passeggiata a cura dal Gruppo trekking senese, a caccia di angoli verdi più o meno nascosti di cui la guida Rita Ceccarelli svelerà curiosità storico-artistiche e ambientali. Il percorso si concluderà alla sede di MpdFonlus e Siena Art Institute, fuori porta Romana, dove si potrà visitare il Giardino nascosto che è stato appena inaugurato.

