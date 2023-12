Fsp, l’annuncio di Torselli: "In estate rinforzi anche a Siena"

Cena degli auguri del sindacato Fsp Polizia di Stato di Siena con il saluto di Francesco Torselli, capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia. Oltre agli auguri agli iscritti ha annunciato che intende appoggiare l’intervento già fatto dalla sigla, presso i sottosegretari agli Interni Wanda Ferro ed Emanuele Prisco, perché nei rinforzi previsti dal ministero per gli agenti assistenti della polizia di stato nel mese di dicembre Siena non figura. Non avrà unità in più. Torselli ha detto che si impegnerà e sosterrà la lettera che Mauro Marruganti, vice segretario nazionale del sindacato Fsp, ha inviato appunto ai sottosegretari tramite l’onorevole Francesco Michelotti, assente alla cena solo per la concomitanza di quella degli auguri di Fdi. Torselli stesso darà il suo apporto affinché i prossimi rinforzi, previsti per il mese di luglio, prevedano nuovi arrivi per la provincia di Siena. Entro pochissimi giorni sarà inoltre rinnovato il contratto di lavoro per il comparto sicurezza: il governo, come noto, ha stanziato dei fondi piuttosto importanti. Torselli ha accennato infine all’intenzione di intavolare un rapporto di collaborazione fra Marruganti e la Regione quando lascerà il servizio avendo un’esperienza 40ennale in polizia.