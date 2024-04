’Franchi’, verso il rientro. Lorè: "Passo in avanti, i lavori procedono rapidi"

Il ritorno al Franchi, per la Robur, è sempre più vicino: la possibilità che la squadra di Magrini giochi al vecchio Rastrello la sua ultima partita casalinga, contro il Mazzola, domenica 21 aprile, sta diventando giorno dopo giorno più concreta. Adesso manca soltanto un ultimo step, quindi l’ufficialità. Ieri mattina la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, convocata dalla Prefettura su richiesta del Comune, ha svolto un sopralluogo per l’agibilità dell’impianto. Sono state effettuate ulteriori valutazioni sullo stato della struttura, al fine di proseguire nell’iter che potrebbe consentire al Siena di festeggiare la promozione in Serie D, appena centrata, all’ombra di San Domenico. Il sopralluogo ha fornito ulteriori indicazioni alle quali l’amministrazione si dovrà attenere per ottenere il definitivo via libera, sul quale la Commissione si pronuncerà nei prossimi giorni. I lavori richiesti sono già in parte avviati.

L’ok finale per il ritorno ‘a casa’ della Robur, dopo un’intera stagione vissuta extra moenia, è particolarmente atteso dal Siena tutto, società, staff e squadra e dai tifosi che più volte hanno manifestato la volontà di poter vivere la propria passione sugli spalti dello stadio che ha fatto la storia dei colori della Balzana. Con il ritorno al Franchi il calcio bianconero potrà così mettere una pietra sul passato e guardare al futuro con rinnovato ottimismo, dopo anni tragicomici.

Alla riunione della Commissione di ieri ha partecipato anche l’assessore allo sport e all’edilizia sportiva, Lorenzo Lorè. "Quello di oggi – ha commentato l’assessore – è un ulteriore passo in avanti per permettere al Siena Fc di giocare al Franchi l’ultima partita casalinga. I lavori sono iniziati da alcuni giorni e proseguiranno con la massima celerità, a dimostrazione dell’attenzione che l’amministrazione vuole garantire alla rinascita del Siena calcio. Ci auguriamo di ricevere il definitivo via libera, così da poter festeggiare tutti insieme la vittoria del campionato e guardare con ottimismo al futuro. Ringrazio i commissari che sono intervenuti e ringrazio gli uffici comunali che si stanno prodigando per ridare vita al nostro storico Rastrello".