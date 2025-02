Francesconi al timone della Cisl FP

Valentina Francesconi è stata riconfermata segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Siena. Al suo fianco, nella segreteria, la riconfermata Beatrice Belli e il nuovo ingresso di Davide Landi. E’ quanto deciso dal congresso di categoria che si è svolto nei giorni scorsi nello scenario dell’Archivio di Stato di Siena. "Sono molto soddisfatta – spiega Valentina Francesconi – non solo per la riconferma rispetto alla quale ringrazio tutti i delegati e la segreteria confederale per le tante azioni che sta portando avanti in questi anni ma anche perché il lavoro svolto è stato molto e ancora molto ne abbiamo davanti da fare".