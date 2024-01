Frana in via Livini. A breve si aggiudicano i lavori per la sicurezza

Tra la fine del mese di gennaio e la prima metà di febbraio, salvo imprevisti, si procederà con l’aggiudicazione dei lavori per l’intervento di consolidamento e messa in sicurezza dalla frana di via Livini. È questo quanto emerge da un aggiornamento arrivato dal Comune di Colle. Un intervento da un milione e centomila euro per il quale la progettazione ha previsto grande attenzione anche alla sicurezza della circolazione urbana ed extraurbana in quanto via di collegamento da e verso la Val di Cecina e strada di collegamento tra la Val d’Elsa e il raccordo autostradale Siena-Firenze.

"Un’opera – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi (nella foto) – che andrà a migliorare gli standard di sicurezza di un altro tratto della strada urbana 68 con la carreggiata che sarà adeguata agli attuali standard rispetto alle strade di scorrimento urbane, ricongiungendo l’illuminazione che verrà estesa dall’attuale parcheggio di Bacìo fino a Borgonovo in zona Torrione".

Più in generale la progettazione ha avuto un periodo importante di analisi e studio attraverso il quale è stato possibile approfondire le caratteristiche geo-fisiche del terreno e indagare meglio la presenza di acqua superficiale, la quale ha innescato il movimento franoso sulla strada. "Oggi il Comune – conclude Nardi – è in possesso di informazioni importanti che ci ha consentito di realizzare un progetto ambizioso in grado di far fronte ai problemi di stabilità di quel tratto di strada oltre che di regimazione delle acque superficiali".

Lodovico Andreucci