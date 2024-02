Frana di via Livini: ora c’è la svolta. Aggiudicati i lavori da un milione

Frana di via Livini, a Colle: aggiudicati finalmente i lavori, importo complessivo 1,1 milioni di euro, per il consolidamento e la messa in sicurezza della strada. Un’opera la cui progettazione ha richiesto grande attenzione per l’importanza di questa arteria di collegamento da e verso la Val di Cecina e tra la Val d’Elsa e il raccordo autostradale Siena-Firenze. L’apertura del cantiere avverrà nelle prossime settimane, dopo la consegna dei lavori alla ditta che ha vinto l’appalto. "Un’opera – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi - che andrà a migliorare gli standard di sicurezza di un altro tratto urbano della strada 68, con la carreggiata che sarà adeguata agli attuali standard rispetto alle strade di scorrimento urbane. Nell’ambito di questi lavori verrà realizzato un nuovo tratto di illuminazione pubblica, che verrà estesa dall’attuale parcheggio di Bacìo fino a Borgonovo in zona Torrione. Infine verranno inserite degli elementi arborei come richiesto dalla Soprintendenza per mitigare l’impatto dell’allargamento del tracciato stradale". Più in generale la progettazione ha avuto un lungo periodo di analisi e studio attraverso il quale è stato possibile approfondire le caratteristiche geofisiche del terreno e indagare meglio la presenza di acqua, che quale ha innescato il movimento franoso sulla strada". L’assessore fornisce ulteriori particolari sull’intervento sulla rampa di lancio. "Prevede la realizzazione di una paratia di pali in calcestruzzo armato per circa 90 metri e al tempo stesso verrà adeguata la geometria della sezione stradale alle prescrizioni della normativa vigente- aggiunge Nardi- . Verrà poi integrato l’impianto di illuminazione pubblica presente sulla via, in modo da illuminare il tratto di strada che ad oggi ne è sprovvisto. Grazie alle analisi svolte, è stato possibile approfondire le caratteristiche geo-fisiche del terreno e indagare meglio la presenza di acqua superficiale, la quale ha innescato il movimento franoso sulla strada". E infine. "L’intervento- conclude Nardi- prevede anche il completo rifacimento di una porzione della strada e dello strato sottostante di terreno costruito circa un secolo fa. Per fare questo verrà installata una barriera spartitraffico fissa di tipo ‘new jersey’, che consentirà di lavorare in sicurezza e di mantenere aperta la strada con senso unico alternato. Salvo alcuni brevi momenti quindi il traffico rimarrà sempre aperto lungo la strada".