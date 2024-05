Forza Italia lancia Grassini e Corsetti

"Il valore aggiunto di Forza Italia? La moderazione". Parola del coordinatore provinciale Alessandro Pallassini, che ieri ha presentato due candidati in corsa alle Europee nella lista del partito. Si tratta di Valentina Corsetti, responsabile della Consulta per la disabilità nel Comune di Grosseto e coordinatrice provinciale di Azzurro Donna nel Grossetano, e di Lorenzo Grassini, imprenditore ed esperto di finanza, con una lunga esperienza all’estero.

Due storie e due provenienze diverse quelle dei candidati: Corsetti viene dalla politica, Grassini dalla società civile. Ma entrambi vogliono portare in Europa la voce della Toscana. Introdotti dalla capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Lorenza Bondi, alla presenza del responsabile del Dipartimento regionale dell’Artigianato Paolo Salvini e di alcuni sostenitori, i candidati si sono presentati. "Ci aspetta un compito impegnativo – ha detto Corsetti – cioè rappresentare Forza Italia e la Toscana in Europa. Forza Italia è nel Ppe, noi siamo europeisti, vogliamo azioni unitarie. Sono pronta a metterci la faccia".

Sulla stessa lunghezza d’onda Grassini, che in terra di Siena gioca in casa in quanto è nato a Colle: "Non vengo dalla politica, faccio l’imprenditore nel settore della Finanza, che ogni giorno si interfaccia con l’Europa. L’Europarlamento è considerato il ’cimitero degli elefanti’, ma è una visione sbagliata perché in Europa nascono le leggi che gli Stati sono chiamati ad adottare". E ancora: "La Toscana? E’ unita dal turismo, che va valorizzato in Europa. Io posso portare il mio know-how avendo vissuto per anni tra l’Italia e vari Paesi del mondo, tra cui l’Africa". E infine: "L’Europa non si sente un unico stato, ma deve diventarlo".

C.B.