Flash mob dell’Unione corale. Canti in maschera nell’Entrone

Flash mob dell’Unione corale senese ’Bastianini’ giovedì sera. Tutti vestiti in maschera, in maniera colorata e sontuosa, si sono fermati in piazza del Monte e poi nel Campo. Fin dentro il Cortile del Podestà divertendosi a cantare e qualcuno anche a danzare, portando una ventata di allegria in una città praticamente deserta e silenziosa. Un flash mob per dire che l’Unione corale c’è. Che è unita e ha voglia di portare un soffio di gioia e divertimento in una città un po’ appannata.