Firme contro l’autonomia differenziata. Parte la raccolta per arrivare al referendum

Presso la Camera del Lavoro si è costituito il Comitato promotore provinciale del referendum abrogativo della Legge Calderoli sull’Autonomia differenziata.

I primi aderenti sono: Cgil, Uil, le realtà associative ’La Via Maestra-Insieme per la Costituzione’ (Anpi, Arci, Arcigay, Associazione Spazio Livi, Auser, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Centro culturale delle Donne Mara Meoni, Cravos, Federconsumatori, Laboratorio Left, Corte dei Miracoli, Libera a Siena, Log-in, Non Una di Meno, Semi di Pace, Sunia) e le forze politiche di opposizione che hanno aderito all’iniziativa, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Pace Terra Dignità, Partito socialista italiano, Pd, Più Europa, Rifondazione Comunista. L’impegno dei promotori è mettere in campo tutte le iniziative possibili per contrastare la legge e avviare sin dal 20 e 21 luglio la raccolta delle firme anche in provincia, per fare in modo che i cittadini possano esprimersi sull’Autonomia differenziata, magari quando si voterà anche per altri referendum. La raccolta delle firme andrà avanti per tutta l’estate e si svolgerà sia ai banchetti che saranno organizzati in tutta la provincia, sia on-line.