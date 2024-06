Filarmonica e Toscanini nel Campo

Torna la musica sinfonica d’eccellenza in piazza del Campo, grazie a Comune di Siena, Accademia Chigiana, Orchestra Filarmonica della Scala e Fondazione Arturo Toscanini. Il ’Concerto per l’Italia’ vedrà protagonista in Piazza del Campo, il 19 luglio, l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta dal Maestro Myung-Whun Chung; il concerto del 21 luglio vedrà invece salire sul palco la Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da Beatrice Venezi. I due concerti sono inseriti nel programma del Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato per l’edizione 2024 ’Tracce’.

Il Comune si impegna a garantire la fornitura del palco, lo svolgimento delle prove e dei concerti, la predisposizione e organizzazione della platea, il personale tecnico di servizio e il materiale tecnico audio e luci, l’uso degli spazi comunali per le riprese televisive del concerto, il supporto tecnico per la realizzazione della diretta radio e televisiva da parte della Rai per il concerto del 19 luglio.

"Con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze musicali del territorio, come Istituto Franci, Siena Jazz e Accademia Chigiana, ci siamo resi disponibili nella realizzazione di questi importanti eventi - sottolinea il sindaco Nicoletta Fabio -. Grazie al dialogo con l’Accademia Chigiana siamo riusciti anche per il 2024 a trovare la giusta sinergia tra le diverse istituzioni per garantire spettacoli di livello, con musica sinfonica di fama internazionale. Il grande impegno economico messo a disposizione dal Comune per i concerti del 19 e 21 luglio è un’ulteriore testimonianza. Abbiamo poi aggiunto al programma il concerto rock di Russell Crowe e The Gentlemen Barbers, nel Campo il 22 luglio, ad ingresso libero".