Festa per Dino Pecci. La colonna dei donatori

Alla soglia dei 70 anni, (età massima per poter essere donatori), Dino Pecci presidente di lungo corso della Sezione Avis di Castiglione d’Orcia ha concluso il suo percorso di donatore attivo. Lo ha fatto al Presidio Ospedaliero della Val di Chiana Senese, accompagnato dalla presidente (di cui è vice) Arianna Rossi, dai consiglieri avisini della sezione castiglionese Cristian Cattaneo e Samuele Pecci.

E’ seguito un “dolce” momento organizzato a sua insaputa, che è stato poi ringraziato durante l’assemblea sociale svolta nei giorni scorsi ed ha ricevuto una targa-ricordo. Definire Pecci colonna dei donatori di sangue castiglionesi non è fuori luogo: presente fin dal 21 Aprile 1991, quando venne costituita la sezione, quello stesso giorno fu tra i primi cinque donatori, che salirono nella Emoteca che, allora, raggiungeva i centri della provincia senese.

Dal 1993 ad oggi ha sempre fatto parte del direttivo, ricoprendo per vari trienni il ruolo di presidente, in altri quello di vice o segretario, sempre pronto a spronare i donatori e nella ricerca di nuovi. A suo merito anche l’impegno nella locale Misericordia e come istruttore dell’Associazione “Siena Cuore”, che promuove l’uso dei D.A.E. (defibrillatori cardiaci semiautomatici) ed organizza corsi per cittadini e soccorritori “laici” che vogliano essere istruiti per interventi in molti casi determinanti.

Daniele Palmieri