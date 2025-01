festa e tradizione

A Piancastagnaio e nell’Amiata feste natalizie concluse con il ritorno delle antiche arti e mestieri legate al fuoco, alla indispensabile figura dello spazzacamino. Sono stati due gli appuntamenti. E proprio nel paese Amiatino presso i giardini pubblici Francesco Nasini si sono ritrovati bambini e bambine del paese per dare il via alla manifestazione intitolata “Befana e spazzacamino ovvero amore infinito”. E’ stato allestito il Befana Point. La manifestazione è stata realizzata dall’amministrazione comunale, dalla Pro loco, e la partecipazione delle quattro contrade di Castello, Coro, Borgo e Voltaia. I bambini hanno ricevuto il materiale per il travestimento. Baffi, tuba nera, corda a tracollo e scopa per i maschietti promossi spazzacamini. Scialle, occhiali, nasone in plastica, scopa magica per le bambine piccole befane in erba. Tutti insieme in corteo verso il centro storico di Piancastagnaio attesi dai responsabili delle quattro contrade per la distribuzione dei regali e dolci. La sosta finale in Piazza Matteotti dove è stato realizzato un grande camino con la presenza di un vero spazzacamino, per ripetere assieme ai bambini il rito della pulitura del comignolo da cui dall’alto non potevano non cadere doni e calze con dolci e cioccolate. E per finire l’arrivo della ’ver’a Befana proveniente dalla frazione delle Tre Case dove nella notte tra il cinque e sei gennaio di ogni anno secondo un’antica tradizione un nutrito corteo di figuranti visita le famiglie della frazione portando doni.