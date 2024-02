’Feltrinelli, una storia contro’. Monni va in scena al Politeama

Va in scena Mauro Monni per raccontare la storia italiana dal dopoguerra agli anni ’70 vista attraverso gli occhi e l’impegno politico dell’editore Giangiacomo Feltrinelli. ’Feltrinelli, una storia contro’, vita e morte di un miliardario anarchico è lo spettacolo che la compagnia ’Sine Qua Non’ presenta domani alle 21 nella sala SET del Teatro Politeama di Poggibonsi. Copione scritto, interpretato e diretto da Mauro Monni con l’aiuto alla regia di Giovanni Palanza. Musiche di Marco Lamioni, luci di Luigi Nebbiai, voce fuori campo di Andrea Mitri, consulenze di Gabriele Giustri.

Il monologo darà agli spettatori la possibilità di scoprire come sono nati capolavori come Il Dottor Zivago o Il Gattopardo e quanto siano state avventurose le loro pubblicazioni. Di come Giangiacomo si avvicini alla realtà cubana quasi per caso, arrivando poi a esserne coinvolto a tal punto da decidere di tentare una rivoluzione popolare anche in Italia. Si potrà rivivere infine gli anni bui del periodo delle "stragi di stato" e degli anni di piombo, e soprattutto, il tragico evento di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, che portò alla conseguente clandestinità di Feltrinelli , essendo stato ingiustamente accusato di esserne il mandante.

Un racconto intenso che avrà come epilogo la sua, ancor oggi, misteriosa morte. Lo spettacolo ha debuttato oltre 17 anni fa raggiungendo le quasi 300 repliche e ricevendo, nel corso degli anni, vari premi e riconoscimenti. Evento della rassegna Discipline(s) con il contributo del Ministero della Cultura.

Mauro Monni, figura eclettica, attore, autore, regista e formatore, vive e lavora a Firenze. Da molti anni collabora con diverse riviste culturali pubblicando romanzi di narrativa. Nel 1995 ha vinto il secondo premio al Concorso letterario ‘Livio Paoli’ col romanzo "Se ricominciare è una questione di scelte" ottenendo un successo di critica. Nel 2005 è uscito il suo romanzo "Visto da qua (il cielo è ancora più blu)" del quale nel 2018 è stata realizzata una nuova edizione aggiornata e rivisitata per la Ventura Edizioni. Nel 2014 la Regione Toscana in collaborazione con i Comuni di Campi Bisenzio e di Signa, ha pubblicato il suo romanzo breve "13 agosto 1944" in occasione del 70° anniversario della Liberazione della Piana Fiorentina. Dal 2014 collabora con il Meyer di Firenze, dove propone laboratori ludici destinati ai piccoli pazienti.

Fabrizio Calabrese