FdI si complimenta con l’OlimpiaColle

Fratelli d’Italia si complimenta con l’OlimpiaColle Triathlon e l’atleta Giuseppe Anatriello, che a Cervia hanno conquistato la qualificazione al Mondiale IronMan ‘World Championship 2024’, in programma alle Hawaii. "Una notizia che riempie d’orgoglio tutta la comunità – afferma il coordinatore comunale Guido Coppola – Lo sport è parte fondamentale della vita per i suoi molteplici benefici, dalla salute all’inclusione fino al turismo. Siamo convinti dell’importanza di investire nello sport e in un Comune come Colle, che ha ottime strutture e potenzialità, bisogna credere in questo importante settore. FdI ritiene, pertanto, che gli atleti che ottengono risultati eccellenti meritino un riconoscimento dall’amministrazione comunale e ci auguriamo che l’assessore allo sport condivida questa convinzione".