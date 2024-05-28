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Gabriele Canè

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CronacaFARMACIE
28 mag 2024
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FARMACIE

L'articolo elenca i contatti telefonici di diverse località in Toscana, fornendo informazioni utili per contattare uffici e servizi.

ABBADIA SAN SALVATORE

Niccolini 0577 778052

BUONCONVENTO-MONTERONI

MURLO-PONTE A TRESSA

Di Murlo 0577 814226

CHIANCIANO

Delle Terme 0578 62422

CHIUSDINO-MONTICIANO

San Galgano - Chiusdino

0577 751251

CHIUSI

Bologni 0578 20003

SARTEANO-CETONA

Bologni - Sarteano 0578 267092

MONTALCINO-TORRENIERI

Torrenieri - San Biagio

0577 834579

ABBADIA E ACQUAVIVA

DI MONTEPULCIANO

Lauretana - Abbadia di Montepulciano 0578 708024

MONTEPULCIANO

Sorbini 0578 757352

SAN QUIRICO D’ORCIA-PIENZA

Novelli - Pienza 0578 748522

CASTIGLIONE D’ORCIA-VIVO

Pincelli - Castiglione d’Orcia

0577 873737

RAPOLANO-ASCIANO

5- Rapolano Terme

0577 724018

SINALUNGA-BETTOLLE

TORRITA

Betti - Sinalunga 0577 630212

SOVICILLE-ROSIA-S.ROCCO

Bindi - Sovicille 0577 314232

COLLE

Pacini 0577 923843

CASOLE-RADICONDOLI

Mazzoni - Radicondoli

0577 325110

RADDA-GAIOLE

Verzuri - Gaiole 0577 749403

CASTELLINA-QUERCEGROSSA

Politi - Castellina 0577 304079

POGGIBONSI

Dr. Max 0577 933841

STAGGIA-BELLAVISTA

Bellavista 0577 979625

SAN GIMIGNANO

Comunale 0577 990369

RADICOFANI

PIANCASTAGNAIO

Speroni - Piancastagnaio

0577 786032

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