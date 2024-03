"Eventi e iniziative nelle Contrade: cene, incontri e appuntamenti culturali in programma"

· AQUILA

– Oggi il Circolo il Rostro organizza la tradizionale cena in occasione della Festa delle Donne. La serata sarà accompagnata dalla musica del nostro dj Boris. Ecco il menù. Antipasti: tartina mimosa & torta salata. Primo: gnocchi con fonduta di pecorini e radicchio rosso. Secondo: porchetta al forno. Contorno: finocchi gratinati. Dolce: dolce del capitano. In cucina, come ormai da tradizione, lo Staff Palio.

· DRAGO

– Corsi alfieri e tamburini della contrada del Drago riprenderanno da domani alle 16. Gli allenamenti settimanali, per il mese di marzo, saranno effettuati solo il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18. A partire da mercoledì 3 aprile, invece, i corsi si svolgeranno nei seguenti giorni: mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e Sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

– Oggi cena delle donne

– Domenica 10 marzo alle 11 nella Chiesa di San Giovannino della Staffa si terrà la Santa Messa in onore della Madonna della Pace.Tutti i contradaioli sono invitati a prendere parte a questo significativo momento di commemorazione.

– Sabato 16 marzo cena dello Sport.

– Sabato 23 marzo pizza in società. Per soci e famiglie.

– Da lunedì 18 marzo riprenderanno gli allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della Contrada del Leocorno. I corsi si terranno tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16 a partire dal 13 aprile. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386580546); Lorenzo Fanetti (3487662315); Francesco Narni Mancinelli (3926475211).

· OCA

– Oggi alle 18,30, incontro con il dottor Andrea Stella, senologo Lilt ‘Lotta al cancro della mammella, la prevenzione è l’arma vincente’.

– Venerdì 22 marzo alle 18,30, incontro con la dottoressa Desy Nannini, ginecologa Lilt ‘Proteggiamo i giovani dall’Hpv, vademecum per ragazzi e ragazze’.

– Venerdì 5 aprile alle 18,30, incontro con il dottor Niccolò Nami, dermatologo Lilt ‘Melanoma, la diagnosi precoce salva la vita’.

· PANTERA

– La Commissione per la Revisione degli Statuti sarà a disposizione per i ricevimenti nei giorni: mercoledì 13 marzo, mercoledì 20 marzo, mercoledì 27 marzo dalle 21,30 alle 23,30. Non saranno effettuate convocazioni personali.

– La società organizza il torneo di burraco ogni secondo giovedì del mese, quindi nei seguenti giorni: giovedì 14 marzo, giovedì 11 aprile e giovedì 9 maggio.

– Oggi cena in occasione della Festa della Donna.

– Sabato 16 marzo dalle 15,15 la società sarà aperta con trasmissione delle patite di rugby del torneo Sei Nazioni e disponibilità di snack e birre. A seguire cena e musica dal vivo con i Culo e Camicia. Serata aperta anche agli esterni. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388 697893) o Bianca (3345726 660). La prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

· TORRE

– Domenica 10 marzo alle 10. Il Gruppo Piccoli organizza la visita alla fattoria didattica La Rugiada a Vescovado di Murlo. Dalle 15,15 alle 16,15 Il circolo culturale I Battilana organizza una visita guidata al Museo dell’Acqua alle Fonti di Pescaia. La visita sarà suddivisa in due gruppi a numero chiuso (massimo 15 persone ciascuno), rispettivamente alle 15,15 e 16,15. Ritrovo davanti alla sede del Museo dell’Acqua 15 minuti prima dei due turni della visita (pertanto, alle 15 e alle 16). Per prenotazioni contattare Luca Bonomi (3338468116).