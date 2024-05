Estrazione, capitani e dea bendata. Maggi punta all’ottavo Palio consecutivo

di Massimo Biliorsi

SIENA

Emozioni per diciassette Capitani: il 26 maggio primo atto ufficiale della carriera del luglio 2024. Vedremo il quadro completo delle dieci Contrade che si contenderanno il drappellone di Fabio Giovanni Gasparro. E, in rigoroso ordine alfabetico, entriamo nel personale dei diciassette massimi dirigenti palieschi per vedere quale sia il rapporto con la signora Fortuna. Nulla possiamo dire di Duccio Carapelli dell’Aquila: è infatti al suo esordio, vedremo se riuscirà a scontare subito la squalifica. Terza presenza per Federico Cappannoli del Bruco, ma zero sono le estrazioni. Correndo d’obbligo sarà un osservatore tranquillo degli eventi. Eccoci ad Alessandro Maggi per la Chiocciola che è alla sua settima estrazione con cinque estrazioni e, in caso positivo, sarebbe l’ottavo Palio consecutivo per San Marco. Situazione più complessa per Roberto Papei della Civetta, per il fatto che l’attuale Capitano lo è stato anche precedentemente. Diventano adesso quindici le presenze in palazzo pubblico con due estrazioni felici. La presenza fra le sette d’obbligo lo mette al riparo dall’azione della sorte. Arriviamo al Drago: Jacopo Gotti è alla quinta estrazione con due uscite fortunate. Per il Drago sarebbe la quarta estrazione consecutiva di luglio. Il Drago ha il numero maggiore di uscite a luglio dal 2000, sono infatti otto. Guido Guiggiani per la Giraffa è alla quarta presenza a questo esame con la fortuna, ha dalla sua una estrazione. Passiamo all’Istrice con Gianluca Testa che è alla sua quinta estrazione con una uscita fortunata. Il capitano Marco Minucci del Leocorno è al suo esordio e dorme sonni tranquilli essendo fra le sette già pronte alla sfida. Arriviamo alla Lupa con Giulio Bruni che è alla sua terza presenza all’atto dell’estrazione con zero uscite. Segue il Nicchio con capitano Marco Bruni alla quinta partecipazione con nessuna estrazione fortunata. Il Nicchio è fra le Contrade di luglio con un ritardo da considerare: l’ultima volta estratta è stato nel 2016. Dodici presenze per Stefano Bernardini capitano dell’Oca, con una estrazione. Passiamo all’Onda con Alessandro Toscano, quattordicesima presenza con due estrazioni riuscite. L’Onda ha uno dei ritardi maggiori di luglio, non esce infatti dal 2015. Franco Ghelardi della Pantera è alla sua settima presenza con nessuna estrazione fortunata. Esordio per Andrea Causarano della Selva, contrada che, assieme all’Onda, ha il massimo ritardo per Provenzano, non esce infatti dal 2015. Niccolò Rugani della Tartuca ha tre presenze con una estrazione fortunata. La Tartuca dal 2000 è stata estratta a luglio sette volte, dietro solo al Drago. Arriviamo a Dario Ricci della Torre con la sua quinta presenza con due estrazioni baciate dalla buona sorte. Buona la media dal 2000 con sei estrazioni a luglio, come la Chiocciola. Infine Aldo Nerozzi del Valdimontone che sarà alla sua terza presenza con nessuna estrazione fortunata. Aspettiamo quindi il responso della dea bendata che il 26 maggio dal 2000 ha già agito due volte, nel 2002 e nel 2019.

