Estra è il nuovo sponsor della Robur. Più energia al calcio bianconero

Un’altra casella vuota è stata riempita, il Siena calcio avrà il suo sponsor: sulle maglie dei bianconeri fino a fine stagione, campeggerà il logo di Estra. La nuova partnership è stata annunciata ieri, con la Robur che ha dato "un caloroso benvenuto all’azienda, main sponsor del club, nella famiglia bianconera". "Associare il nostro marchio al Siena Football Club, militante nel campionato di Eccellenza Toscana, è un onore – ha dichiarato il presidente di Estra, Francesco Macrì –. Auguriamo alla squadra e alla società una stagione calcistica costellata di successi". Successi che, sul campo, stanno arrivando e stanno trascinando i ragazzi di Magrini verso la serie D. I bianconeri sono riusciti a riportare entusiasmo in un ambiente umiliato e deluso, dopo anni complicati, terminati con la mancata iscrizione dell’Acr Siena alla Lega Pro e la caduta rovinosa in Eccellenza. La piazza, però, ha risposto presente, nonostante la categoria, con tanti tifosi al seguito di Bianchi e compagni ogni domenica. E lo ha fatto anche Estra, da sempre vicina alle realtà sportive del territorio. Dall’altra parte l’accordo è testimonianza che la società di Simone Giacomini, che ha ricevuto dal sindaco Fabio le chiavi del calcio senese la scorsa estate, si sta integrando sempre di più nel tessuto cittadino. Sarebbe bello, adesso, che le maglie della Robur, con il logo di Estra stampato sul petto, potessero colorare, di bianconero, lo stadio Franchi, ancora in mano dell’Acr Siena, oggetto di una disputa legale.

Una situazione "esasperante" – così l’ha definita appena qualche giorno fa il centrocampista senese Bernardo Masini – per la squadra, per i tifosi, per Siena tutta. Nato in Toscana e cresciuto nelle Marche, il marchio Estra ha iniziato un viaggio energetico e straordinario in tutta Italia, fondando il suo operato sui valori della vicinanza e della relazione con le persone. Il risultato è stata una rapida espansione attraverso acquisizioni e aggregazioni fino a diventare oggi uno dei primi dieci gruppi industriali del settore di riferimento.

A.G.