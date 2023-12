’Energia delle buone pratiche’, il bando che premia lo sport

Estra spa, multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, anche quest’anno ha indetto la Call to Action ’L’energia delle buone pratiche’, riconoscimento economico dedicato alle associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport, con il patrocinio del CONI nazionale . Nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria l’azienda ha deciso di premiare quelle realtà che sottolineano il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale e di inclusione. Hanno partecipato 158 società, 27 in più rispetto alla passata edizione e 74 sono toscane. Il bando di questa edizione prevede il contributo di 4mila euro per ogni premiato: in Toscana hanno vinto le società Acsi atletica Toscana di Montelupo Fiorentino, Polisportiva Cerretese pallavolo di Cerreto Guidi e Florentia rugby di Firenze.