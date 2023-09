"Emergenza infermieri a Siena: Alle Scotte assistenza regolare"

La Direzione delle Scotte rassicura pazienti e utenti: "Non c’è nessuna emergenza infermieri e non ci sono situazioni di rischio o criticità per le attività assistenziali che proseguono regolarmente, nonostante un leggero incremento dei casi Covid".

Ad attestare il regolare svolgimento delle attività, l’incremento delle attività ambulatoriali (+7% rispetto al 2022) e dell’attività chirurgica, che presenta volumi più elevati rispetto al 2019 (periodo pre-pandemico). Ciò è frutto anche delle attività svolte nel periodo estivo, grazie a progetti di produttività aggiuntiva, a cui il personale medico e infermieristico ha aderito su base volontaria. Il totale degli infermieri in servizio al 31 luglio è di 1108, mentre al 31 dicembre 2022 erano 1097 (+11 unità). Inoltre, è disponibile una graduatoria di mobilità in ingresso specifica per l’Aou Senese che può essere utilizzata in caso di necessità. È anche disponibile una graduatoria concorsuale Estar appena approvata in cui sono presenti 68 candidati che hanno espresso Siena come prima scelta. Recentemente è stato espletato in Toscana un concorso per infermieri a cui hanno fatto domanda circa 160 infermieri (82 quelli risultati idonei), in servizio alle Scotte, pari al 14,5% del totale degli infermieri dell’Aou Senese. Tale percentuale è in linea con quella regionale, pari al 14,2%, relativa agli infermieri delle altre aziende sanitarie regionali partecipanti al concorso, sul totale degli infermieri in servizio (3.086 partecipanti dipendenti delle aziende Ssr su 21.700 infermieri in servizio nel Ssr).