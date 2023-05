Elimia, esordio con Lo Zedde nel Palio del 2007

Qualcuno si ricorda di Elimia? Un cavallo che fa già parte della nostra storia. Classe 2000, questo soggetto viene presentato alla tratta del 2 luglio 2006 ma tornerà alla sua stalla, con il parere negativo dei capitani. Correrà in seguito tre carriere, segnato alla tratta da Roberto Giannelli, poi da Niccolò Rugani ed infine da Alessandro Tozzi. Esordio per il palio di Provenzano del 2 luglio 2007 nel Valdimontone con Lo Zedde. Partenza davvero buona, nonostante ci sia da guardare a vista l’avversaria, e riesce a girare secondo a San Martino dietro l’Oca. Poi il determinante Casato con la caduta e il relativo sorpasso del Nicchio che arriverà ad un soffio dalla vittoria. Per l’agosto del 2008 ecco di nuovo Elimia che tocca in sorte alla Tartuca che lo affida nientemeno che al maestro Trecciolino, ma la corsa è da dimenticare, partenza davvero brutta e il recupero non è sufficiente. Ultima carriera: siamo al luglio del 2010 e questo soggetto ritrova Lo Zedde nel Bruco: anche questa corsa non fa esprimere al meglio le possibili potenzialità di Elimia che resta nelle retrovie. Fine della sua carriera in piazza: sono passati otto anni ed è quindi già entrato di diritto negli annali palieschi.

Massimo Biliorsi