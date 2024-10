Eletta la Rsu alla Lidl di Sinalunga. Filcams Cgil: "Noi, unica sigla presente"

Soddisfazione per la Filcams Cgil di Siena per le elezioni della Rsu nel negozio Lidl di Sinalunga, visto che la sigla sindacale raccoglie con un’alta percentuale di voto la totalità dei consensi ed è l’unico sindacato presente. "Soddisfazione anche perché è risultato il più votato in assoluto Lorenzo – spiega l’organizzazione – noto suo malgrado per gli eventi che avevano scoperchiato un problema esistente nel negozio, un’ulteriore dimostrazione di solidarietà e condivisione di tutte le maestranze, ottimo risultato anche per Silvia che per prima si era assunta il compito di rappresentante sindacale aziendale, non sono poi mancati i voti per Sonia (rappresentante per la sicurezza)".

"Ora la strada è tracciata, in negozio si è ripristinato quel clima ottimale affinché il lavoro sia gratificante e quindi scorra al meglio", chiude la Filcams.