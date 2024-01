Ecco tutti i nomi del Cda. Il sindaco Fabio: "Dialogo tra le diverse forme d’arte"

"Da oggi si traccia un nuovo percorso che spero dia il giusto valore a quanto è racchiuso nel Santa Maria, e non parlo ovviamente solo di cose materiali". Così il sindaco Nicoletta Fabio, che ieri ha nominato anche il nuovo Cda: "Pensando al futuro dell’Antico Spedale, anche grazie alla professionalità e alle competenze del nuovo consiglio di amministrazione, mi immagino un laboratorio dinamico, un dialogo tra diverse forme di arte con una particolare attenzione alla contemporaneità. Credo sia importante mettersi subito a lavoro per costruire insieme alla direttrice Chiara Valdambrini e a tutta la squadra del Santa Maria progetti ad ampio raggio distribuiti su più livelli". Il sindaco ha scelto una ’squadra’ lontana dalle appartenenze politiche, privilegiando le competenze. Nel Cda entrano quindi, oltre a Leone, Niccolò Fiorini, senese classe 1987, ricercatore in ambito Industria 4.0, innovazione, brevettazione e imprenditorialità all’Università di Siena; Massimiliana Quartesan, classe 1960, laurea in Lettere e Filosofia, insegnante di lingua e cultura italiana all’Università per Stranieri di Siena; Viviana Castelli, senese classe 1958, laurea in Lettere, membro del gruppo Ingv ’Edurisk Percorsi educativi per la riduzione del rischio’; Francesco Piroli, senese classe 1987, laurea in Giurisprudenza, responsabile Area Affari Generali presso Fises. Presidente del collegio dei sindaci revisori sarà Camillo Natali. La direttrice del Santa Maria, Chiara Valdambrini, ha fatto sapere: "Accogliamo con favore la nomina di Cristiano Leone a presidente della Fondazione. Siamo certi che con lui e il nuovo Cda si potranno avviare importanti progetti".