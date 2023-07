Ecco i nomi dei più bravi al Caselli, al Bandini e al Monna Agnese

L’eccellenza dei maturandi 2023 sul territorio senese è rappresentata da Marida Noviello, diplomata con 100 e lode all’indirizzo socio-sanitario dell’istituto Caselli, Ileana Parato e Pietro Nencioni del liceo linguistico dell’istituto Monna Agnese, anche loro diplomati con 100 e lode. Anche Maddalena Andreini, Emma Arrivati e Martina Tiberi del liceo linguistico Bandini hanno conseguito la maturità con 100 e lode così come Georgiana Diana Fusai Moldovan in sistemi informativi. Al Bandini il 100 è andato a Matilde Pieri e Veronica Sabatini del linguistico, Giada Matassini e Alice Xeka del turistico, Caterina De Masi, diplomata in amministrazione, finanza e marketing sportivo, Paula Frunza dell’indirizzo sistemi informatici aziendali e nei serali a Stella Cobani per l’indirizzo costruzioni ambiente e territorio e Filippo Gregorio e Massimo Martini per amministrazione finanza e marketing.

Di 155 maturandi totali al Bandini 12 hanno ottenuto l’eccellenza, mentre al Piccolomini si contano 18 studenti passati con 100 e 11 con 100 e lode.