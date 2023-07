Ecco Babbo Dolcezza Massimo è il più bello

Una fascia valdelsana in occasione del concorso nazionale Il babbo più bello d’Italia. Tra i vincitori della kermesse, segnatamente nella categoria Babbo Dolcezza, figura Massimo Granchi, quarantanovenne residente a Poggibonsi, impiegato di professione, conosciuto anche nel mondo editoriale come autore di varie opere letterarie. Per Granchi la trasferta ha portato non il titolo di vincitore assoluto (primo si è infatti classificato il bellunese Alex Doro, trentatré anni) alla manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi sulla Riviera Romagnola, a San Mauro Mare presso l’Arena Arcobaleno. Ma si è trattato pur sempre un riconoscimento di prestigio per il quarantanovenne Massimo, che si è visto premiare dalla giuria specializzata per un tratto ben preciso del suo carattere, la dolcezza, appunto, come da responso conclusivo della serata che è stata seguita e applaudita da una bella cornice di pubblico tra i vacanzieri delle località balneari dell’Adriatico e tra quanti si sono voluti avvicinare alla speciale passerella dedicata alla figura paterna. Massimo Granchi è padre di Davide e Rocco, i figli più grandi che hanno rispettivamente ventidue e diciassette anni, e dei gemelli Leo e Lapo, tredicenni. Una splendida soddisfazione per la famiglia, tornata dunque dalla Romagna in Valdelsa forte di un primato in una vetrina di tipo nazionale che "incorona" la bellezza vista da vari profili e qualità, tenendo in stretta considerazione il lato umano dei singoli concorrenti che si presentano sul proscenio, ognuno con il proprio specifico bagaglio capace di ricevere il giusto apprezzamento. Paolo Bartalini