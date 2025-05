È ufficiale, Prezzolini lascia il Consiglio comunale

Con un comunicato sulla propria pagina social a firma del capogruppo Giuseppe Antipasqua e della consigliera Evelise Di Donato, la lista ’Presenza Attiva per Castiglione d’Orcia’, ha dato notizia delle dimissioni dalla carica ricoperta in Consiglio comunale presentate dalla consigliera, Catia Prezzolini.

Al suo posto entra nella massima assise cittadina Artemis Biniaris, prima dei non eletti, avvocatessa e funzionario presso la Corte d’Appello di Roma. "Le dimissioni sono un atto familiare e personale – è l’incipit del testo diffuso – non hanno alcun riferimento all’azione politica sociale, culturale e istituzionale svolta dal gruppo nell’espletamento del proprio mandato".

La nota prosegue rilevando come la consigliera abbia negli undici mesi trascorsi dalle elezioni del giugno 2024 presentato proposte per "la riqualificazione di Bagni San Filippo, per la messa in sicurezza di Via Amiata a Vivo d’Orcia e per sollecitare provvedimenti volti a vietare la sosta davanti al negozio Coop ed all’agenzia Monte dei Paschi della stesso località, per conoscere e chiedere costante monitoraggio delle strade esistenti sul territorio comunale, pubbliche e private, al fine di intervenire organicamente sulla loro manutenzione. Proposta fatte per conto di Presenza Attiva e che l’amministrazione non ha ancora messo compiutamente in campo".

Dopo aver ringraziato Prezzolini per l’impegno profuso, in chiusura viene ricordato come la consigliera "ha sempre agito in piena autonomia di pensiero e comportamento, mettendo in campo le sue competenze e conoscenze. Chi vuol vedere nelle sue dimissioni un problema con la lista – è la conclusione – commette un grave errore, perché il gruppo è molto coeso".