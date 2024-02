È tutto pronto per sfilate e musica

Dentro le mura di questi tempi di turismo poco o nulla con i soliti asiatici per un gelato alla bersagliera e poco più. Ma riapre il sipario fra le strade e le piazze, fra musica, coriandoli e carri di cartapesta. Il carnevale delle vecchie contrade, Maremma e Piazzetta. In platea tanti bambini e famiglie al seguito che fanno il pieno nelle piazze Festa di tradizione che da molti anni rimessa in piedi dai volontari dell’Associazione del carnevale di San Gimignano guidata dal giovane presidente Mattia Salvi. Pronti via. Per altre due sfilate dei sei carri dell’allegria fra le lastre dello struscio e le piazze. Bene. Bravi. L’applauso. Insomma il carnevale delle contrade con il baldacchino della musica da dj a tutto volume, e il gradito ritorno dagli ottoni e le percussioni della popolare ’Bandaccia’. Tutto pronto per domenica dalla 15,30. Romano Francardelli