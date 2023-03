E’ nata ‘Modella per una notte’ Donne senza paura in passerella

di Fabrizio Calabrese

Il cancro può essere vinto anche sotto i riflettori di una passerella. Ed ecco la prima volta di ‘Modella per una notte’, ovvero, le donne che non si arrendono presentano le nuove collezioni primaveraestate 2023. Saranno nove modelle davvero eccezionali quelle che domani alle 20 sfileranno a Poggibonsi presso il ristorante ‘L’Orco’. Donne con un percorso oncologico che hanno deciso di aderire all’iniziativa promossa dall’associazione ‘Valdelsa Donna’ insieme alla Dream Fashion. Sarà una cena-spettacolo dal profilo sicuramente inedito che strizza l’occhio al divertimento tenendo ben presente il tema della salute. A firmare la realizzazione di questa originale e utile serata sono Emanuela Vigni e Teo De Bonis, uniti nella vita e sulla passerella, fondatori di Dream Fashion. "Oltre a tenere i riflettori accesi sulla prevenzione – spiegano insieme Emanuela e Teo - si è voluto anche far vivere un’esperienza straordinaria a queste stupende guerriere e per alcune settimane con l’aiuto di Barbara Lorenzini, una ex modella professionista, sono state realizzate delle vere e proprie lezioni di portamento aiutando così a ritrovare femminilità e una maggiore autostima, il tutto incorniciato da tanto puro divertimento". "Antonella Lomonaco, presidente dell’associazione Valdelsa Donna – sottolineano Emanuela e Teo - da molto tempo aveva questo progetto nel cassetto e lo vedrà finalmente realizzato con il nostro aiuto". Dream Fashion è un progetto nato a novembre da un’idea di Emanuela Vigni, che dopo venti anni ha di nuovo visto il compagno Teo De Bonis occuparsi di moda e di spettacolo. Si tratta di una coppia esplosiva ma anche da sogno che dopo la loro prima uscita nel novembre scorso sono stati contattati per altri eventi, anche a scopo benefico con associazioni di Siena e provincia. A giugno, ad esempio, concorso di bellezza benefico "Mamme e Figlie". "L’evento di venerdì – proseguono gli organizzatori - vuole sottolineare quanto sia importante prendersi cura di se stesse anche dopo una brutta malattia, perché cancro sia solo una parola e non una sentenza". Le "indossatrici-guerriere" sfileranno capi della collezione primavera-estate di negozi che hanno sposato il progetto: Abbigliamento Petreni Siena, Forme in Pelle Poggibonsi, Bianca Tilde Colle e Occhiali Punto di Vista Siena. La serata sarà presentata da Teo De Bonis. Ricordiamo che Valdelsa Donna dal 2007 opera a sostegno delle donne affette da patologie oncologiche e promuove la cultura della prevenzione.