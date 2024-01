"E’ frutto della collaborazione tra istituzioni"

Su disposizione del questore di Siena Pietro Milone, l’Ufficio Immigrazione della Questura sta accelerando i tempi per i rinnovi e i rilasci dei permessi di soggiorno. Valentina Carloni (nella foto), presidente della Fondazione Opera Diocesana per la Carità (soggetto che gestisce i servizi Caritas), saluta la notizia con soddisfazione: "La nostra valutazione non può che essere positiva, siamo infatti di fronte a un buon segnale. Questo è frutto del lavoro di collaborazione istituzionale svolto negli ultimi mesi".

Carloni entra nel dettaglio: "Dal riconoscimento al rilascio dei documenti richiesti, per gli stranieri ci sono dei tempi ’morti’ difficili da gestire. La consegna dei mille permessi di soggiorno è anche frutto del tavolo istituzionale, voluto dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, che si riunisce una volta al mese a Palazzo vescovile per monitorare il fenomeno delle migrazioni".

E sulla possibilità di un passaparola tra migranti che porti a Siena ulteriori presenze, Carloni è chiara: "Se si trasmette la voce che la Questura di Siena è particolarmente efficiente nel rilascio dei permessi di soggiorno, sarà come quando questi ragazzi arrivano all’improvviso alla mensa dei poveri: si accettano per rispondere a un bisogno. Del resto – è la conclusione – siamo di fronte a un fenomeno più grande di noi, ma cerchiamo di aiutare questi migranti. Sarebbe difficile fare diversamente... ".

Cristina Belvedere