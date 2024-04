Due portati in questura, uno è in manette: blitz della polizia

Tre macchine della polizia per il corso cittadino, due persone che vengono portate negli uffici di via del Castoro dove c’è un via vai di agenti, oltre che una certa fibrillazione. Sembrano stranieri gli uomini, di sicuro almeno uno è in manette. E’ scattato un blitz? Sono stati arrestati? La schiera di auto d’ordinanza ha attirato l’attenzione, venerdì sera, di tanti senesi che si sono chiesti se si trattava degli ennesimi accertamenti nei confronti dei migranti, viste le recenti inchieste e l’attenzione posta al riguardo dagli investigatori della nostra città. Che hanno tenuto però le bocche cucite relativamente al ’movimento’ di venerdì sera. Impossibile comprendere dunque dove questa volta si è andati a colpire. Un altro settore su cui c’è da sempre la guardia alta è quello dello spaccio di stupefacenti che, l’ha ribadito anche il questore Pietro Milone per la festa della polizia, è collegato all’uso maggiore di droghe anche da parte dei giovani.