Due ondaioli fanno ricorso in appello

E’ stato depositato dall’avvocato Alessandro Betti il ricorso in appello per due contradaioli dell’Onda che erano stati condannati il 27 aprile scorso a 200 euro di multa, con sospensione condizionale della pena e non menzione. Il processo per rissa era relativo ai fronteggiamenti avvenuti in Piazza del Campo il 17 agosto 2015. Accaddero fra Nicchio e Valdimontone e fra Onda e Torre. "Due condanne e tre assoluzioni per gli ondaioli – aveva commentato a caldo Betti – cercheremo di capire perché vista l’identica contestazione". Fra le ragioni a sostegno del ricorso anche la particolare tenuità del fatto. Ci vorrà comunque tempo prima che venga fissata l’udienza a Firenze.