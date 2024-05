Drago, si svela il recupero della sede storica

Già iniziata la festa titolare del Drago che culminerà proprio domenica 26 maggio quando ci sarà l’estrazione a sorte di luglio. Camporegio, che non corre di diritto, spera di essere baciata dalla sorte. Tanti gli appuntamenti organizzati dalla Contrada, a partire da quello del 23 maggio alle ore 18.30 quando, nella Galleria dei Costumi, sarà presentato il volume celebrativo per i 50 anni della pubblicazione ’I Malavolti’. Il giorno seguente, venerdì 24, alla stessa ora ma nella sala delle vittorie la presentazione dei lavori di restauro, sistemazione e valorizzazione della sede storica e l’apertura straordinaria di tutti i locali della Contrada. Si prosegue sabato 25 maggio alle 10 con le onoranze ai dragaioli defunti presso i cimiteri cittadini, alle ore 16 il ritrovo dei piccoli ai Voltoni e la merenda, alle 16,30 la corsa dei carretti in via di Camporegio, alle 17 il battesimo contradaiolo in piazza Matteotti. Alle ore 18 la corsa con i sacchi in Piazza Matteotti, alle 18.30 la cerimonia dello spago in Sala delle Vittorie e alle 19.45 il ricevimento della Signoria all’Arco dei Pontani. A seguire il mattutino nell’Oratorio della Contrada e la presentazione delle nuove bandiere. Alle 21 apertura degli stand gastronomici in Via del Paradiso. Poi domenica il Giro di omaggio alle consorelle che si concluderà con l’attesa sotto le trifore dell’estrazione delle Contrade.