’Don Giovanni’, da Mozart a Molière. Ai Rinnovati l’adattamento di Cirillo

Ai Rinnovati arriva ‘Don Giovanni’. Arturo Cirillo firma questo adattamento, di cui cura anche la regia, che porterà in scena da questa sera a domenica, insieme a Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini. Uno spettacolo che riunisce varie suggestioni e linguaggi diversi, nutrendosi dell’opera di Mozart, del libretto di Da Ponte e del testo di Molière che fu il loro riferimento.

"La mia passione per il personaggio di Don Giovanni e per il suo inseparabile alter ego Sganarello – spiega il regista – nasce all’inizio soprattutto dalla frequentazione dell’opera di Mozart su libretto di Da Ponte. Sicuramente i miei genitori mi portarono a vederla al San Carlo di Napoli, come sicuramente vidi il film che ne trasse Joseph Losey nel 1979. Ma l’incontro veramente decisivo con questo personaggio, e con l’opera mozartiana, avvenne intorno ai miei vent’anni, epoca in cui frequentavo l’Accademia nazionale d’Arte drammatica di Roma. Uno storico insegnante di Storia della Musica, Paolo Terni, ci fece lavorare proprio sul ‘Don Giovanni’ in una forma che potrei definire di ‘recitar-cantando’, in cui ci chiese di interpretare il bellissimo libretto di Lorenzo Da Ponte. Oltre al libretto dapontiano recitavamo rapportandoci con la musica di Mozart, con i suoi ritmi e le sue melodie. E in quell’occasione questa irrefrenabile corsa verso la morte mi è apparsa in tutta la sua bellezza e forza". Negli anni successivi, la frequentazione con Molière ha spinto il regista a lavorare su una drammaturgia che riguardasse sia il testo di Molière, appunto, che il libretto di Da Ponte. Il risultato è uno spettacolo che usa codici diversi, conservando di Molière la sua capacità di lavorare su un comico paradossale e ossessivo, di Da Ponte la poesia e la leggerezza, di Mozart il genio musicale.

L’orario delle tre repliche è sempre lo stesso: venerdì e sabato alle 21, domenica alle 17. Prossima tappa della stagione, curata dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, è in programma da venerdì 14 a domenica 16 e sarà ‘Non è vero ma ci credo’ di Peppino De Filippo, con Enzo De Caro che guiderà uno straordinario cast formato da Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Carmen Landolfi, Massimo Pagano, Gina Perna, Mario Cangiano, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo e Ingrid Sansone. Regia di Leo Muscato.

Riccardo Bruni