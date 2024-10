Domenica in cammino con la Pink parade. Cinque chilometri sulla Francigena

In occasione del mese della prevenzione sui tumori femminili, fino al 31 ottobre, torna l’evento di sensibilizzazione Pink Parade, con raccolta fondi per la ricerca scientifica della Fondazione Umberto Veronesi. Anche quest’anno Monteroni d’Arbia si vestirà di rosa per una buona causa: domenica sarà l’undicesima edizione dell’iniziativa di carattere nazionale che ormai da quattro anni, dal 2021, in piena pandemia, si svolge anche in provincia di Siena. Si tratta di una passeggiata, in cui tutti i partecipanti indossano una maglietta rosa, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca per i tumori oncologici femminili, un’idea nata da PittaRosso insieme alla Fondazione Veronesi. Rispetto all’anno scorso il percorso non passerà dalle strade bianche, ma dalla via Francigena, attraversando il crinale che da Monteroni d’Arbia porta a Radi in direzione Siena. Come nella passata edizione, il gruppo di Siena formerà anche altri gruppi. Un anno fa la manifestazione ha raccolto circa 50mila euro di fondi per la ricerca per le malattie oncologiche femminili. Le iscrizioni si sono già chiuse, ma è comunque possibile partecipare (seppur senza il kit rosa) alla passeggiata e fare una donazione sul posto.