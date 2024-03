Domani bollino ’rosso’. Chiuso tratto della 429 a Drove, viabilità stravolta

Disagi in vista per la viabilità domani, venerdì 22 marzo, a Poggibonsi. Sono infatti in programma rilevanti lavori in materia di sicurezza nell’arco della giornata alla periferia settentrionale della città. Un intervento che riguarda la sostituzione di una porzione di guard-rail, a suo tempo danneggiato e per questo non in grado attualmente di garantire la necessaria protezione ai veicoli in marcia, Per tale ragione sarà dunque chiuso dalle 8 alle 18 (e comunque fino al termine delle fasi di ripristino) il tratto comunale di competenza poggibonsese della strada regionale 429 all’altezza della località Drove, alla rotatoria. Nell’occasione sarà istituito il divieto di transito per lo svincolo, in direzione di Certaldo.

È quanto dispone la Polizia municipale di Poggibonsi, attraverso un’apposita ordinanza emessa in coincidenza dell’impegno da portare a compimento sul posto da parte degli addetti. Operazioni che saranno effettuate dal personale della ditta Moviter, società incaricata per questo tipo di lavori che determineranno le variazioni al traffico. In funzione la segnaletica provvisoria, che sarà sistemata nella superficie interessata dal cantiere per ’ricostruire’ il guard-rail. Difficoltà di percorrenza immaginabili - non solo nella zona interessata dai divieti - considerato che il provvedimento, preso per motivi di sicurezza, interesserà uno dei punti cruciali per la mobilità di Poggibonsi: una zona di ingresso e uscita per i mezzi, anche o soprattutto pesanti, che viaggiano sulla regionale 429, sull’Autopalio e sulla Cassia da e per Barberino Tavarnelle, il cui confine comunale con Poggibonsi si trova in pratica in quegli stessi paraggi, a brevissima distanza. In più di una occasione nel tempo il guard rail, in quel punto dell’arteria che conoscerà domani un temporaneo stop alla circolazione, ha subìto danni dovuti a incidenti della strada.

Episodi che avevano richiesto, oltre al gran lavoro sul posto delle squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento locale, anche gli interventi di mezzi speciali. A cura di società, non esclusivamente del territorio della Valdelsa, attive con le loro maestranze nel soccorso stradale per il recupero dei veicoli coinvolti in tali eventi.