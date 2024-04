"Dodici agenti di polizia. Così Siena sarà più sicura"

"Il Governo Meloni mantiene ancora una volta le promesse. A Siena arriveranno altri 12 agenti di polizia, due dei quali della stradale. A seguito della richiesta del sindacato di polizia FSP, guidato da Mauro Marruganti presso i sottosegretari all’interno Wanda Ferro e Emanuele Prisco, ci siamo impegnati affinché a Siena arrivassero altri poliziotti. A distanza di quattro mesi abbiamo ricevuto una risposta positiva dal Ministero degli Interni. Azioni come questa sono la prova concreta che per Fratelli d’Italia la sicurezza è una priorità che si traduce in politiche concrete.

E’ la nota congiunta firmata dall’onorevole Francesco Michelotti e il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Francesco Torselli, sui rinforzi che sarebbero in arrivo alla questura di Siena per aumentare il livello di sicurezza in città e controllare con più efficacia il territorio, per prevenire crimini e tutelare l’ordine pubblico. Di nuovi agenti in forza alla questura di Siena si parlava da tempo, era una delle richieste avanzate da vari questori negli anni. Ora i 12 agenti di polizia in più, due dei quali destinati alla polizia stradale, potrebbero sanare le carenze d’organico delle forze dell’ordine.

Il questore Pietro Milone conferma i nuovi arrivi, ma demanda al suo successore la gestione dei rinforzi e le mansioni loro assegnate. "Stando a quanto comunicato dal Ministero, i nuovi agenti dovrebbero arrivare entro giugno - afferma il questore Milone - e quindi sarà il mio successore a decidere come sistemarli, quali compiti avranno e che servizi di sicurezza e controllo saranno chiamati a svolgere. Confermo che il 30 aprile sarà il mio ultimo giorno di servizio a Siena e dal 2 maggio entrerà in servizio il nuovo questore, Ugo Angeloni".

Il discorso alla festa della polizia al teatro dei Rinnovati è stato il saluto istituzionale alla città per Pietro Milone. Il nuovo questore Angeloni viene ha comandato per tre anni la polizia municipale di Roma, un corpo che conta oltre 5.600 agenti. Non dovrebbero preoccuparlo i 12 in più in arrivo a Siena. Inoltre dovrebbero arrivare a ridosso del Palio di luglio. Quindi per loro la Festa sarà un banco di prova ideale per tutelare la sicurezza della città. Sarà per loro il battesimo di fuoco.