Divieti e navette. Come cambia la viabilità

L’arrivo del Giro d’Italia a Rapolano è un evento che necessariamente comporta alcune variazioni per viabilità, sosta, servizi e trasporto pubblico. Chiuse tutte le scuole a Rapolano e Serre; il mercato settimanale a Rapolano non si terrà. Predisposto un servizio navetta gratuito dalle 6 alle 16 e dalle 17.30 alle 19, che collegherà il bivio Sentino con via Provinciale Nord, fermata al Bar Torricelli, e via Togliatti (strada della Riccia). Dalle 18 di mercoledì 8 alle 22 di giovedì 9 divieto di sosta in tutti i parcheggi in via Togliatti e piazzale Mori, parcheggio delle scuole, parcheggio del Teatro, piazza della Repubblica, parcheggio Porta Nuova, parcheggio via Venezia, parcheggi nei pressi dello stadio Passalacqua, piazza Di Vittorio e su tutti i luoghi dove sarà presente specifica segnaletica. Dalle 6 alle 22 di giovedì 9, inoltre, divieto di transito in via Provinciale Nord e via Provinciale Sud che saranno chiuse dall’incrocio di via Vittorio Veneto al bivio per Asciano. Nelle ore che precedono il passaggio dei ciclisti, indicativamente dalle 14 alle 18, chiuse al transito anche le altre vie comunali interessate dal percorso: stazione Serre, via della Stazione, salita dei Poveri, via Serraia, strada Provinciale 64, strada Pereto, San Martino, Fonsarri, zona Tribbi, Strada Terme San Giovanni. Per informazioni: Polizia municipale, 0577 723202 o 348 0179690. Modifiche anche alla viabilità degli autobus di linea che effettuano le sole fermate al bivio Sentino e in via Togliatti. Modifiche anche alla raccolta dei rifiuti porta a porta che sarà effettuata dalle 6 alle 8. I sacchi potranno essere esposti dalla sera precedente fino alle 6.