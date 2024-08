Distretto biologico. Radicondoli presente

Il Distretto biologico delle Valli Senesi di cui fa parte Radicondoli è realtà. Il 23 luglio 2024 la Regione Toscana ha dato ok alla realizzazione di questa struttura su cui da tempo amministrazioni e aziende sono impegnate. "E’ una grande soddisfazione - afferma Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli – L’impegno del Bio distretto nasce in collaborazione con altri Comuni del territorio e con le aziende bio che qui ci sono. E’ un’idea di comunità che vuole costruire progetti con una visione unica, sostenere l’ omogeneità di territorio, prodotti di filiera e azioni promozionali per un turismo appassionato delle nostre Bio Valli. Insomma, è una bella notizia per tutti". Il Distretto nasce dietro impulso delle aziende biologiche locali che hanno voluto sancire con le amministrazioni comunali un patto per valorizzare sia le produzioni biologiche sia un territorio altamente vocato alla sostenibilità. Il territorio del distretto insiste sui Comuni di Chiusdino, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille con quasi il 55% della superficie agricola condotta con il metodo dell’agricoltura biologica con 260 aziende A Radicondoli ci sono 42 aziende biologiche con oltre 2.200 ettari di superficie agricola biologica, ovvero il 79 % della superficie totale coltivata. Attualmente le aziende biologiche di Radicondoli associate sono 8. Elemento qualificante dell’adesione: i produttori biologici di Radicondoli hanno la vicepresidenza dell’Associazione Distretto Biologico e la presidenza. Tutta la zona del distretto rappresenta un territorio vocato alle produzioni biologiche, con alti valori naturalistici, dotato di importanti Riserve Naturali e Siti Natura 2000.

Lodovico Andreucci