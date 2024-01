Diabete ’digitale’. I dati finiscono sul fascicolo sanitario

La Toscana fa un ulteriore passo in avanti sul versante della telemedicina e dei servizi digitali. I dati sul livello di concentrazione di glucosio nel sangue rilevati dai sensori comunemente utilizzati dalle persone diabetiche, saranno d’ora in poi disponibili anche all’interno del fascicolo sanitario elettronico e dunque facilmente accessibili ai medici delle strutture diabetologiche o ai medici di medicina generale che hanno in cura quei pazienti. Un’esperienza innovativa unica nell’ambito della sanità pubblica: l’automonitoraggio è una prassi consolidata nei pazienti diabetici che necessitano di controllare costantemente la concentrazione di glucosio nel sangue. In Toscana sono oltre 12.000 dotati di sensore con tecnologia flash. La possibilità di avere registrata, sul fascicolo sanitario elettronico, la propria storia clinica rappresenta un’importante evoluzione nel percorso di cura.