Derubati gli atleti della Virtus. "Erano a cena, forzato il pulmino. Sparite anche scarpe e maglie"

Siena, 25 settembre 2023 - Avevano appena terminato la partita contro Fonte Basket Roma, vinta dagli under 19 Eccellenza della Virtus alla Pre Season Cup per 63-61. Raggiunta dunque la finale del torneo, sabato tutti a cena. Mentre i giovani atleti rossoblu si rifocillavano, i ladri forzavano uno dei pulmini con cui erano arrivati portando via persino maglie e scarpe per giocare. Lasciandoli dunque senza, per così dire, gli ’attrezzi’ da lavoro, oltre a rubare alcuni portafogli e supporti elettronici. Una brutta avventura per i ragazzi della Virtus che, comunque, ieri mattina hanno denunciato tutto alla polizia che era intervenuta immediatamente. E grazie anche alla collaborazione degli organizzatori del torneo, ieri hanno disputato lo stesso la finalissima che li ha visti perdere solo di 3 punti: 78 a 75 per Basket Roma. "Ringrazio a nome della società i ragazzi per aver onorato i nostri colori nonostante l’accaduto, una gara combattuta. Un grazie anche allo staff che era con loro perché sono stati vicino alla squadra mantenendo la calma e trasmettendo serenità in un momento difficile", dice il direttore sportivo Gabriele Voltolini.

"Il torneo si svolgeva fra sabato e domenica, quattro squadre, due romane, Forlì e la Virtus appunto. Siamo nella zona Casal de’ pazzi (che collega Nomentana e Tiburtina, ndr ). E’ successo tutto al termine della gara vinta contro Roma, prima di tornare in albergo", prosegue il ds della società rossoblu. Il gruppo senese si è fermato a cenare in un ristorante convenzionato con il Torneo, che si trova poco distante dal palazzetto. I due furgoncini 9 posti usati dalla Virtus per raggiungere la capitale sono stati lasciati regolarmente nel parcheggio del locale. La cena è iniziata. Tutto regolare. Poi uno degli atleti è tornato al pulmino per prendere una felpa e l’ha trovato aperto e rovistato. Le borse sparite. Dato subito l’allarme, è arrivata la polizia che ha provato a mettersi sulle tracce dei malviventi usando la tecnologia ma non è stato possibile. "Le uniche cose rinvenute – prosegue il ds Voltolini – alla fine sono stati i borsoni sportivi con alcune maglie scoperti in un’area-discarica. Il fatto è che i ragazzi, pur dovendo disputare la finale, erano rimasti senza scarpe e magliette. La società organizzatrice è stata molto gentile. Dispiaciuta per l’accaduto si è detta disponibile a mettere a disposizione ogni cosa di cui gli atleti avevano bisogno. Ma non nascondo che sia loro che gli accompagnatori sono rimasti abbastanza scioccati dall’episodio". Soltanto uno dei furgoncini fortunatamente è stato forzato dai ladri che hanno portato via anche cuffie, un paio di borselli, supporti informatici. Oltre a zaini e borsoni. Ieri mattina la denuncia è stata formalizzata alla polizia capitolina. Poi nel tardo pomeriggio di nuovo in campo.