Dentro le Biccherne con la realtà virtuale. Un viaggio tridimensionale nella storia

Una piattaforma di contenuti in realtà virtuale per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale italiano che permette di scoprire e di vivere in modo nuovo e ’immersivo’ vicende, personaggi e luoghi della grande storia. È l’innovativo progetto, nato a seguito del bando TOCC del Ministero della Cultura, presentato ieri all’Archivio di Stato di Siena, che permetterà al pubblico di arricchire l’esperienza di visita alle Biccherne con la realtà virtuale. Tramite l’utilizzo di visori, appassionati, studiosi e curiosi, potranno infatti viaggiare nel tempo e trovarsi ’dentro la storia’, diventando protagonisti degli avvenimenti narrati. La piattaforma è stata sviluppata dall’associazione culturale Scannagallo di Pozzo della Chiana e dall’agenzia milanese Impersive. "La realtà virtuale - spiega Alessio Bandini, responsabile degli eventi dell’Associazione Scannagallo - permette di creare contenuti con cui rivivere i grandi avvenimenti storici del nostro Paese dal punto di vista dei protagonisti. In questo caso è un’esperienza immersiva, multisensoriale e tridimensionale dove gli utenti vengono trasportati all’interno dei fatti raccontati e dei luoghi visitati per un reale incontro con la storia".