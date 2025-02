Davide, quante emozioni. Per lo sfortunato giovane l’abbraccio degli amici

Un momento emozionante a Poggibonsi nella sede della Us Virtus. A distanza di ventuno mesi dal drammatico incidente sul campo, Davide Papaccioli ha incontrato amici e compagni di squadra. In realtà i coetanei sono sempre rimasti vicini all’atleta della Virtus Biancoazzurra dopo le conseguenze molto gravi riportate per quell’episodio nel finale di gara del campionato provinciale juniores presso gli impianti del Don Emidio Smorti, tra la formazione locale e il Montalcino. Davide rientrava da un’ulteriore fase di costose cure in un centro di riabilitazione brasiliano, evidenziando dei progressi nel delicato percorso di recupero successivo a una vicenda che non lasciava presagire sviluppi positivi. La forza di volontà di Davide, l’amore, i sentimenti di fede e la determinazione dei genitori Michele e Rejani uniti agli altri figli Maria Chiara, Clarissa e Luca, hanno aperto possibili orizzonti, in un cammino adesso non privo di speranze. "Davide ha lavorato tantissimo – osserva Michele Papaccioli – nelle sedute riabilitative e ha subìto un nuovo intervento chirurgico alla testa, il sesto. Ha cominciato a compiere dei passi, accompagnato dal fisioterapista. L’obiettivo è arrivare a un’autonomia". Società sportive, associazioni come Lions Club Valdelsa, Aiac, I nodi d’amore, le Contrade di Siena: soggetti che si sono adoperati per famiglia Papaccioli anche nelle rilevanti spese mediche. L’ambiente virtussino – è intervenuto il presidente Pietro Burresi – lancia un progetto, patrocinato dal Comune, in aiuto alla famiglia di Davide per le onerose cure alle quali deve ancora sottoporsi il giovane. Si chiama ‘Un mese per Davide’ il calendario presentato da Roberta Malarby e Lisa Renieri, socie della Virtus Biancoazzurra attive nel promuovere iniziative benefiche. Il 23 febbraio ‘Passi solidali’, una passeggiata con ritrovo al campo Don Smorti per la quale è richiesta un’offerta minima di cinque euro con prenotazione all’indirizzo [email protected]. Poi un contest fotografico sempre con offerta minima di cinque euro. Bonifico – Iban IT41F08673719 4000000003 8156 – intestato ad Asd Virtus Biancoazzurra per Davide Papaccioli. Scadenza il 28 febbraio. Aperto un conto corrente, intestato a Davide Papaccioli, per le donazioni alla famiglia: Iban IT43G0103071943000001286351. Paolo Bartalini