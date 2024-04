’Dancing for children’. Serata di beneficienza per la Pediatria

Una serata di beneficenza in favore dell’associazione ’Insieme per i bambini’ onlus, che da sempre supporta le attività della Pediatria del policlinico Le Scotte, diretta dal professor Salvatore Grosso. Questa l’iniziativa ’Dancing for children’, organizzata dagli specializzandi della scuola in Pediatria e in programma sabato 20 aprile alla discoteca Papillon di Monteroni d’Arbia. La serata si svolge con una cena-spettacolo alle 21.30 e ballo e dj-set dalle 23.30. Il ricavato sarà dedicato all’acquisto di strumenti per la cura dei bambini ricoverati. Per info e prenotazioni contattare Alessia al 328 7080420 o Giannis al 389 6290731.