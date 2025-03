Dalla Romania e dall’Albania fino alla Val d’Orcia. Gestire il paesaggio, il 25 marzo modelli a confronto

Un anno di grande fermento per un territorio, che dopo vent’anni dal riconoscimento dell’Unesco, continua a registrare un sempre maggiore interesse. A conferma di ciò sono le visite delle due delegazioni europee che dal 25 marzo saranno in Val d’Orcia, considerata un modello di corretta gestione e valorizzazione del patrimonio e del paesaggio culturale: la prima, del Comune di Biertan, in Romania, la cui chiesa fortificata è stata iscritta nel 1993 nella lista dei siti Patrimonio Mondiale; la seconda, del Comune di Berat, in Albania, riconosciuto dall’Unesco nel 2008 per il valore del suo centro storico ottomano. Le celebrazioni proseguiranno con un evento, dal titolo Ad Terram Suam - Il San Luca di Pietro Lorenzetti, il 29 marzo a Monticchiello e incentrato sul tema della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Elemento principe dell’evento sarà la presentazione della Cuspide acquisita dal Comune di Pienza.